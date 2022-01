Rückraumspielerin Reuthal wechselt nach Halle

Der Handball-Bundesligist SV Union Halle-Neustadt hat sich zur kommenden Saison im Rückraum verstärkt. Wie der Club am Freitag mitteilte, wechselt Cara Reuthal von Zweitligist Kurpfalz Bären Ketsch nach Sachsen-Anhalt. Die 20-Jährige ist mit aktuell 94 Toren die treffsicherste Schützin in Ketsch. Reuthal wird in Halle nicht nur auf der Platte stehen, sondern auch ihr Studium zur Grundschullehrerin nebenbei fortsetzen.

