Rückschlag für Kiel und Flensburg: Hamburg gewinnt

Schwerer Rückschlag für den THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt im Titelkampf der Handball-Bundesliga. Während der THW am Sonntag bei Angstgegner HSG Wetzlar mit 27:29 (9:12) unterlag, holte die SG beim 23:23 (13:14) beim HBW Balingen-Weilstetten wenigstens einen Punkt. In der Tabelle fielen beide Clubs hinter die Füchse Berlin zurück. Flensburg hat jetzt sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SC Magdeburg, der THW sogar acht. So war von den Nordclubs nur der HSV Hamburg am Samstag mit dem 25:23 (14:13) gegen die TSV Hannover-Burgdorf erfolgreich.

Die Kieler rannten seit dem 5:6 (16. Minute) einem Rückstand hinterher. Wetzlar spielte clever und holte einen verdienten Sieg. Flensburg führte 42 Sekunden vor Schluss mit 23:22, musste aber noch den Ausgleich hinnehmen. Dem vermeintlichen Siegtreffer der SG versagten die Schiedsrichter wegen eines technischen Fehlers die Anerkennung.

Garanten des Hamburger Siegs am Samstag gegen Hannover waren Torhüter Johannes Bitter und ein taktischer Schachzug von Trainer Torsten Jansen. Der 39 Jahre alte Keeper wehrte 19 Bälle ab, und durch den Einsatz des siebten Feldspielers warf der HSVH in der Endphase den Zwei-Tore-Vorsprung heraus. «Das Sieben-gegen-Sechs hat uns den Arsch gerettet», befand Jansen.

Vor Weihnachten ist das Nordtrio noch einmal im Einsatz. Am Mittwoch empfangen die Kieler den TVB Stuttgart und die Flensburger die MT Melsungen (jeweils 19.05 Uhr/Sky). Die Hamburger treten am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) beim ungeschlagenen Tabellenführer SC Magdeburg an.