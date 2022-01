Ruhiges Wetter zum Wochenbeginn in Sachsen-Anhalt

Nach einem teils regen- und schneereichen Wochenende stellt sich zum Wochenbeginn in Sachsen-Anhalt ruhigeres Wetter ein. Zwar sei es meist stark bewölkt und auch mal neblig, es zeige sich aber hier und da auch die Sonne, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. Der Wind wehe schwach und es seien zunächst bis Mittwoch keine Niederschläge zu erwarten, hieß es. Die Temperaturen erreichen laut DWD tagsüber maximal vier Grad Celsius, in den Nächten ist leichter Frost möglich.

