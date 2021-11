Rummenigge: «Können Meisterschale langsam entstauben»

Bayern Münchens früherer Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge spricht bereits von einer Vorentscheidung im Titelrennen der Fußball-Bundesliga. «Dortmund hat wieder verloren, jetzt können wir schon langsam die Meisterschale etwas entstauben», sagte der 66-Jährige der «Bild»-Zeitung. Die Bayern hatten am Wochenende das Spitzenspiel gegen den SC Freiburg mit 2:1 gewonnen und sind nach der Niederlage von Borussia Dortmund bei RB Leipzig (1:2) auf vier Punkte davongezogen.

Bayern Münchens früherer Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge spricht bereits von einer Vorentscheidung im Titelrennen der Fußball-Bundesliga. «Dortmund hat wieder verloren, jetzt können wir schon langsam die Meisterschale etwas entstauben», sagte der 66-Jährige der «Bild»-Zeitung. Die Bayern hatten am Wochenende das Spitzenspiel gegen den SC Freiburg mit 2:1 gewonnen und sind nach der Niederlage von Borussia Dortmund bei RB Leipzig (1:2) auf vier Punkte davongezogen.

Den BVB sieht Rummenigge, der im Sommer den Chefposten an Oliver Kahn übergeben hatte, nicht als wirkliche Gefahr an. «Ich glaube, titelhungrig sind die. Aber es ist immer die Qualität auf dem Platz, und da hat Bayern im Moment einfach die Nase vorn. Und der Trainer passt auch super zu Bayern.» Rummenigge weiß, dass die zehnte Bayern-Meisterschaft in Serie für die Liga «nicht sehr erquickend» wäre. «Unsere Aufgabe ist es trotzdem, Meister zu werden.»