Rund 150 Menschen verbüßten Ersatzfreiheitsstrafen

Häufig sitzen Menschen im Gefängnis, die eine Geldstrafe beispielsweise wegen Schwarzfahrens nicht gezahlt haben. Bis es soweit ist, sind jedoch laut Ministerium viele andere Möglichkeiten nicht genutzt worden.

In Sachsen-Anhalt haben Ende Oktober insgesamt 148 Gefangene eine Ersatzfreiheitsstrafe abgesessen. Solche Freiheitsstrafen kämen unter anderem dann zum Tragen, wenn Geldstrafen nicht gezahlt wurden und auch die Möglichkeit, die Strafe mit sozialer Arbeit abzuwenden, nicht genutzt wurde, teilte ein Sprecher des Justizministeriums mit. Der Anteil der Gefangenen, die eine solche Strafe verbüßten, lag am Stichtag am 31. Oktober bei annähernd zehn Prozent aller 1605 Gefangenen im Land.

Oftmals könnte auch das Erschleichen von Leistungen beispielsweise durch wiederholtes Schwarzfahren zu einer solchen Strafe führen. Der Ministeriumssprecher bekräftigte jedoch, dass oftmals auch der Weg der sozialen Arbeit von den Verurteilten vorher ausgeschlagen werde. Der Weg führe in Sachsen-Anhalt nicht direkt von einer nicht-gezahlten Geldstrafe ins Gefängnis.

«Im Jahr 2020 wurden in Sachsen-Anhalt insgesamt 362 Verurteilte wegen des Delikts Erschleichen von Leistungen erfasst», sagte der Sprecher. 339 von ihnen wurden zu einer Geldstrafe verurteilt.

Mehrere Parteien wie die Grünen und Linken hatten sich in den vergangenen Jahren darum bemüht, das Fahren ohne Fahrschein aus dem Strafgsetzbuch zu streichen. Das Delikt sollte zu einer Ordnungswidrigkeit herabgestuft werden. Menschen, die wegen Schwarzfahrens oder anderer leichter Delikte nicht zahlen können, seien im Gefängnis nicht an der richtigen Stelle, hieß es unter anderem in der Begründung.