Rund 1500 Menschen bei Demo gegen Corona-Maßnahmen

In Saarbrücken haben am Sonntag erneut viele Menschen gegen die Corona-Maßnahmen und eine Impfpflicht demonstriert. Rund 1500 Menschen seien unter dem Motto «Gegen die Spaltung der Gesellschaft. Freie Impfentscheidung» auf die Straße gegangen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Es gab den Angaben zufolge auch eine kleine Gegendemo. Beide angemeldeten Versammlungen verliefen demnach friedlich. Rund 100 Polizisten seien im Einsatz gewesen.

In Saarbrücken haben am Sonntag erneut viele Menschen gegen die Corona-Maßnahmen und eine Impfpflicht demonstriert. Rund 1500 Menschen seien unter dem Motto «Gegen die Spaltung der Gesellschaft. Freie Impfentscheidung» auf die Straße gegangen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Es gab den Angaben zufolge auch eine kleine Gegendemo. Beide angemeldeten Versammlungen verliefen demnach friedlich. Rund 100 Polizisten seien im Einsatz gewesen.