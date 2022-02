Rund 3300 Haushalte in Berlin-Lichtenberg ohne Strom

Rund 3300 Haushalte in Berlin-Lichtenberg ohne Strom

In rund 3300 Haushalten in Berlin-Lichtenberg ist am späten Dienstagnachmittag der Strom ausgefallen. Betroffen seien einige Gebiete nahe der Frankfurter Allee, wie der Sprecher des Stromnetzes Berlin, Olaf Weidner, sagte. Es seien zwei Fehler hintereinander innerhalb desselben Kabelrings aufgetreten. Experten seien zur Behebung der Störung unterwegs.

In rund 3300 Haushalten in Berlin-Lichtenberg ist am späten Dienstagnachmittag der Strom ausgefallen. Betroffen seien einige Gebiete nahe der Frankfurter Allee, wie der Sprecher des Stromnetzes Berlin, Olaf Weidner, sagte. Es seien zwei Fehler hintereinander innerhalb desselben Kabelrings aufgetreten. Experten seien zur Behebung der Störung unterwegs.