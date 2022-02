Rund 9000 Neuinfektionen in Brandenburg gemeldet

Rund jeder Sechste in Brandenburg hat sich nach den amtlichen Zahlen inzwischen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie vor zwei Jahren registrierten die Behörden 446 606 Infektionen. Am Mittwoch kamen 9009 binnen eines Tages hinzu, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Das waren in etwa so viele wie am Mittwoch vergangener Woche, als die Zahl der Neuinfektionen mit 8997 angegeben wurde.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz wurde am Mittwoch wie bereits an den Vortagen für den Landkreis Barnim gemeldet. Dort registrierte das Gesundheitsamt 2929,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Damit liegt der Barnim an der Spitze der Landkreise bundesweit. Landesweit beträgt die Inzidenz in Brandenburg 1767,8. Sie liegt damit weiterhin über dem Bundesdurchschnitt von 1401,1.

Aktuell werden nach Angaben des Gesundheitsministeriums 674 Covid-Patienten in Krankenhäusern stationär behandelt, davon 79 auf Intensivstationen. Damit blieb die Lage in den Kliniken in etwa auf dem Stand vom Vortag und vor einer Woche. Der Anteil der mit Covid-Patienten belegten Intensivbetten blieb bei 10,9 Prozent. Ein Alarmwert würde erst bei 20 Prozent erreicht.

Seit Ausbruch der Pandemie sind 5095 Brandenburgerinnen und Brandenburger mit oder an einer Covid-19-Infektion gestorben. Am Mittwoch wurden sieben Todesfälle gemeldet.