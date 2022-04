Ein Schild mit einem roten Kreuz hängt an der Notaufnahme eines Krankenhauses. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Eine Frau ist am Mittwochabend mit ihrem Wagen auf der A4 in Bucha (Saale-Holzland-Kreis) gegen eine Betonwand geprallt und schwer verletzt worden. Die 47-Jährige überholte mehrere Lkw und bemerkte kurz vor dem Wechsel auf die mittlere Spur ein Auto neben ihrem Fahrzeug, wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Beim Ausweichen knallte das Auto gegen die Wand und landete anschließend im Straßengraben. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Eine Frau ist am Mittwochabend mit ihrem Wagen auf der A4 in Bucha (Saale-Holzland-Kreis) gegen eine Betonwand geprallt und schwer verletzt worden. Die 47-Jährige überholte mehrere Lkw und bemerkte kurz vor dem Wechsel auf die mittlere Spur ein Auto neben ihrem Fahrzeug, wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Beim Ausweichen knallte das Auto gegen die Wand und landete anschließend im Straßengraben. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.