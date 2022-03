Unbekannte haben einem Mann im Saale-Holzland-Kreis seine Badewanne wohl gestohlen. Der 72-Jährige habe die Wanne wegen Renovierungsarbeiten über Nacht vor seinem Haus in Dornburg-Camburg abgestellt, teilte die thüringische Polizei am Donnerstag mit. Am Mittwochmorgen war die Wanne demnach weg. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise auf mögliche Täter soll es bisher nicht geben.

Unbekannte haben einem Mann im Saale-Holzland-Kreis seine Badewanne wohl gestohlen. Der 72-Jährige habe die Wanne wegen Renovierungsarbeiten über Nacht vor seinem Haus in Dornburg-Camburg abgestellt, teilte die thüringische Polizei am Donnerstag mit. Am Mittwochmorgen war die Wanne demnach weg. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise auf mögliche Täter soll es bisher nicht geben.