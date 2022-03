«Aus der DEFA-Kiste»: 17. Filmtage im Juni in Merseburg

Die Stadt Merseburg im Saalekreis ist im Sommer zum 17. Mail Veranstaltungsort der DEFA-Filmtage. Das Motto der traditionellen Kinoreihe laute vom 10. bis 12. Juni «Aus der DEFA-Kiste» und sei eine Hommage an die gleichnamige Fernsehsendung, die von 1959 bis 1989 ausgestrahlt wurde, teilte der veranstaltende Förderverein Kino Völkerfreundschaft am Samstag in Merseburg mit.

Auf dem Programm stehen den Angaben zufolge unter anderem der aus dem Jahr 1987 stammende Kinderfilm «Hasenherz» (Regie: Gunter Friedrich). Regina Beyer und Volkmar Kleinert spielten in dem DEFA-Film mit und werden als Gäste in Merseburg erwartet, wie es hieß. Zu Ehren des im Februar verstorbenen Schauspielers Dieter Mann soll der Film «Berlin um die Ecke» (1985, Regie: Gerhard Klein) gezeigt werden. Mann war 2014 Gast der DEFA-Filmtage. Weitere Programmpunkte wollte der Verein in Kürze bekanntgeben.

Die DEFA-Filmtage Merseburg werden vom Förderverein Kino Völkerfreundschaft und dem Domstadtkino organisiert. Das Festival ist der Deutschen Film AG (DEFA), dem staatlichen DDR-Filmunternehmen, gewidmet. Im Vorjahr wurde das Filmfest an die Bedingungen der Corona-Pandemie angepasst. Zunächst hatte es im Juni einen Online-Tag gegeben, im August hatten die Veranstalter eine Freiluftkino-Woche mit Filmen und Filmgesprächen auf die Beine gestellt.