Ein Mann soll in Merseburg einer Frau ins Gesicht geschlagen und Polizeibeamten den Hitlergruß hinterhergerufen haben. Der 36-Jährige sei am Freitagabend auf eine Anwohnerin losgegangen, nachdem die ihn wegen Ruhestörung ermahnt hätte, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Wenig später hätten Polizeibeamte den aggressiven und spuckenden Mann vorläufig festgenommen und Anzeige erstattet - woraufhin er den Beamten noch einen Hitlergruß hinterhergerufen haben soll.

Nach den Angaben vom Samstag wird nun unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung sowie wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen ihn ermittelt. Auch sein 26-jähriger Begleiter handelte sich eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein: Er soll während der Festnahme aus seiner Wohnung heraus einen Müllsack und andere Gegenstände auf die Beamten geworfen haben.