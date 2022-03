Im Saalekreis ist ein Einfamilienhaus nach einem Schornsteinbrand zumindest vorerst nicht mehr bewohnbar. Am späten Samstagabend kam es in Salzatal, Ortsteil Bennstedt, zu dem Brand, nachdem der Kamin befeuert wurde, wie die Polizei am Sonntag in Halle mitteilte. Die zwei Bewohner des Hauses, ein 70-Jähriger und eine 66-Jährige, wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Weil auch Dachbalken durch das Feuer beschädigt wurden, muss die Statik des Hauses durch einen Sachverständigen geprüft werden, wie es hieß.

