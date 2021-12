Saar-Landtag beschließt Digitalisierungsgesetz

Tobias Hans gibt eine Pressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Bildarchiv

Die saarländische Landesverwaltung soll moderner und digitaler werden. Der Landtag beschloss am Mittwoch in Saarbrücken einstimmig ein umfassendes Gesetz zur Digitalisierung der Verwaltung. Damit werden in 270 Gesetzen und Verordnungen des Landes bei 992 Regelungen neben dem bisherigen schriftlichen Verfahren auch einfache elektronische Möglichkeiten eröffnet. «Das ist wirklich ein großer Meilenstein auf dem Weg zu einer bürgerfreundlichen Digitalisierung», sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU).

Alle staatlichen Stellen seien «mehr und mehr gefordert», einen digitalen Zugang zu staatlichen Dienstleistungen anzubieten. «Zugänge müssen wir einfacher, barrierefreier und effizienter gestalten», sagte Hans. Die Opposition kritisierten Mängel in der digitalen Infrastruktur. «Wir haben nach wie vor viele Probleme, auch im Saarland, was die Funklöcher betrifft», sagte Jochen Flackus (Die Linke). «Es fehlt an digitaler Infrastruktur im ländlichen Raum», sagte Barbara Spaniol (Saar-Linke).