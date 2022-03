Bundeskanzler Olaf Scholz spricht in der ARD-Sendung mit der Moderatorin Anne Will. Foto: Wolfgang Borrs/NDR/dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz fühlt sich durch den hohen SPD-Sieg im Saarland an seinen eigenen Wahlerfolg in Hamburg 2011 mit der Eroberung der absoluten Mehrheit erinnert. «Das ist der Erfolg von Anke Rehlinger und der saarländischen SPD. Und ich weiß, wie sich das anfühlt», sagte der Sozialdemokrat am Sonntagabend in der ARD-Sendung «Anne Will». Er habe bei seiner ersten Wahl zum Hamburger Bürgermeister ebenfalls das Glück gehabt, eine absolute Mehrheit zu gewinnen. «Das ist schon was ganz Besonderes.»

«Ich gebe gerne zu, ich musste, als ich die ersten Meldungen darüber kriegte, auch einmal in einen Raum gehen, wo ich für mich alleine war», ergänzte Scholz. «Ich nehme an, Anke Rehlinger wird es so ähnlich gegangen sein.» Der Erfolg der saarländischen SPD sei «eine gute Sache». Man ergänze sich wechselseitig. «Das saarländische Ergebnis hilft der deutschen SPD und - wie Anke Rehlinger gesagt hat - die deutsche SPD hat auch den Saarländerinnen und Saarländern geholfen.»