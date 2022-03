In Saarbrücken hat es in der Nacht zum Sonntag im Eingangsbereich der Diskothek «Silodom» gebrannt. Ein als Holzlager umfunktionierter Schiffscontainer in der Nähe hatte Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, wurde den Angaben zufolge aber von Teilen der circa 250 evakuierten Gäste durch Provokationen während der Löscharbeiten gestört. Im weiteren Verlauf des Einsatzes konnten die Störungen unterbunden werden. Nach den Löscharbeiten durfte die Diskothek ihren Betrieb fortsetzen.

