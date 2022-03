Polizisten haben in Saarbrücken einen Taser gegen einen mit einem Messer bewaffneten Mann eingesetzt. Der 25-Jährige hatte laut Polizei im Laufe des Freitagabends wiederholt in seiner Wohnung randaliert. Am Samstagmorgen trafen die Beamten ihn mit einem langen Küchenmesser in der Hand alleine an einer Haltestelle. «Hier deutete er wiederholt Stichbewegungen gegen sich selbst an und schien völlig apathisch», hieß es am Samstag im Polizeibericht. «Da er keinerlei Reaktion zeigte und unmittelbar zu befürchten stand, dass er sich oder die einschreitenden Polizeibeamten mit dem Messer in der Hand verletzten könnte, musste er mittels Einsatzes eines Tasers zu Fall gebracht werden.»

Danach habe er ohne Gegenwehr festgenommen werden können. Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Der Mann sei bei dem Einsatz leicht verletzt worden. Ein Taser ist eine Pistole, die auf Distanz Elektroschocks abgibt.