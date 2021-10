Saarbrücken rettet Punkt mit spätem Tor: 1:1 gegen München

Der 1. FC Saarbrücken hat mit einem späten Treffer beim 1:1 (0:0) gegen den TSV 1860 München einen Punkt gerettet. In der 81. Minute verwandelte Julian Günther-Schmidt am Samstag einen Handelfmeter für den Tabellenzweiten der 3. Fußball-Liga zum Ausgleich. Den Führungstreffer für die Gäste von der Isar hatte Marveille Biankadi (58.) erzielt. Zwei Minuten zuvor hatte der Saarbrücker Minos Gouras Pech gehabt, als sein Schuss aus 20 Metern nur an den Pfosten prallte.

