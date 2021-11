Saarland öffnet wieder zwei Impfzentren

Im Saarland werden im Dezember wieder zwei Impfzentren geöffnet, um die Hausärzte bei der Corona-Impfkampagne zu unterstützen. Neben den Boosterimpfungen würden in den Zentren in Saarlouis und Neunkirchen auch Erst- und Zweitimpfungen möglich sein, teilte die Landesregierung am Samstag mit. «Die Impfung ist unser schärfstes Schwert im Kampf gegen die Pandemie», sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). Mit der Wiedereröffnung der beiden Impfzentren werde für niedrigschwellige Angebote zur Auffrischungsimpfung gesorgt.

