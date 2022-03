Auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs in Bous (Kreis Saarlouis) ist bei einem Feuer eine große stinkende Rauchwolke aufgestiegen. Dort habe am Sonntagabend eine große Menge Schrott gebrannt, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Montag. Der dichte Rauch behinderte demnach Autofahrer auf der A620. Anwohner sollten wegen des Geruchs Fenster und Türen geschlossen halten. Menschen wurden durch den Brand nicht verletzt. Zunächst war unklar, wie das Feuer ausgebrochen war. Auf dem Gelände lagerten nach Angaben des Polizeisprechers 1600 Tonnen Schrott, einschließlich alter Haushaltsgeräte und Lacke.

Auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs in Bous (Kreis Saarlouis) ist bei einem Feuer eine große stinkende Rauchwolke aufgestiegen. Dort habe am Sonntagabend eine große Menge Schrott gebrannt, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Montag. Der dichte Rauch behinderte demnach Autofahrer auf der A620. Anwohner sollten wegen des Geruchs Fenster und Türen geschlossen halten. Menschen wurden durch den Brand nicht verletzt. Zunächst war unklar, wie das Feuer ausgebrochen war. Auf dem Gelände lagerten nach Angaben des Polizeisprechers 1600 Tonnen Schrott, einschließlich alter Haushaltsgeräte und Lacke.