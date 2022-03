Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Motorradfahrer kracht in Leitplanke und stirbt

Saarpfalz-Kreis Motorradfahrer kracht in Leitplanke und stirbt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der L107 im Saarpfalz-Kreis ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war er am Samstagabend in einer leichten Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache gestürzt und mit einer Leitplanke kollidiert. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt.

