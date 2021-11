Sabitzer ersetzt Kimmich: Vargas fehlt coronabedingt

Marcel Sabitzer ersetzt beim FC Bayern München den in Corona-Quarantäne befindlichen Nationalspieler Joshua Kimmich im Spiel der Fußball-Bundesliga am Freitagabend beim FC Augsburg. Zudem stellte Trainer Julian Nagelsmann den Engländer Omar Richards als linken Verteidiger in die Startelf auf anstelle von Alphonso Davies. Der Kanadier nahm nach den Einsätzen mit der Nationalmannschaft zunächst auf der Bank Platz.

Marcel Sabitzer ersetzt beim FC Bayern München den in Corona-Quarantäne befindlichen Nationalspieler Joshua Kimmich im Spiel der Fußball-Bundesliga am Freitagabend beim FC Augsburg. Zudem stellte Trainer Julian Nagelsmann den Engländer Omar Richards als linken Verteidiger in die Startelf auf anstelle von Alphonso Davies. Der Kanadier nahm nach den Einsätzen mit der Nationalmannschaft zunächst auf der Bank Platz.

Beim FC Augsburg musste Trainer Markus Weinzierl kurzfristig auf Ruben Vargas verzichten. Der Schweizer Nationalspieler hat sich mit dem Coronavirus infiziert, teilte der Club unmittelbar vor der Partie mit. Der Mittelfeldspieler befindet sich in Quarantäne. Zudem fällt Alfred Finnbogason mit muskulären Problemen im Oberschenkel aus.