Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag versucht, mehrere Türen an einer Kirche in Göppingen aufzubrechen, gelangten aber nicht ins Innere. Außerdem wurde eine Tür in Brand gesteckt, wodurch der Innenraum der Kirche verraucht wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt. Die Höhe des Schadens war zunächst noch unklar. Nach Angaben der Beamten soll ein Zeuge einen etwa 1,85 Meter großen Mann mit einer normalen Statur in der Nähe des Tatorts gesehen haben.

