Sachsen: Bewölktes Wochenende mit Regen und Schnee erwartet

Die Menschen in Sachsen müssen sich auf ein bewölktes und verregnetes Wochenende einstellen. Es soll «länger anhaltende Niederschläge» geben, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag mitteilte. Es kommt auch zu Schneefall. «Die Wintersportbedingungen bleiben also erhalten», sagte der Sprecher. In Lagen über 700 Metern gebe es bis zu 20 Zentimeter Neuschnee, aber auch Verwehungen. Vor allem in den höheren Lagen gibt es Frost.

Die Menschen in Sachsen müssen sich auf ein bewölktes und verregnetes Wochenende einstellen. Es soll «länger anhaltende Niederschläge» geben, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag mitteilte. Es kommt auch zu Schneefall. «Die Wintersportbedingungen bleiben also erhalten», sagte der Sprecher. In Lagen über 700 Metern gebe es bis zu 20 Zentimeter Neuschnee, aber auch Verwehungen. Vor allem in den höheren Lagen gibt es Frost.

Der Freitag wird westlich der Elbe stark bewölkt mit gelegentlichen Schneeschauern. Östlich der Elbe wird es sonnig. Die Höchstwerte am Freitag liegen zwischen minus eins und zwei Grad, in den höheren Lagen zwischen minus vier und minus eins Grad. Die Tiefstwerte liegen bei minus zwei bis null Grad, in den höheren Lagen bis zu minus sechs Grad. Die Nacht zum Samstag wird bedeckt mit Regen oder Schneeregen. Im Bergland gibt es durchweg Schnee. In den Hochlagen des Erzgebirges kommt es zu kräftigem Schneefall und Verwehungen. In den höheren Lagen soll es laut DWD steife Böen geben, am Fichtelberg Sturmböen.

Der Samstag bleibt bedeckt und regnerisch. In den höheren Lagen schneit es. Auf dem Fichtelberg soll es Sturmböen geben. Die Höchstwerte am Samstag liegen zwischen vier und sechs Grad, in den höheren Lagen zwischen null und vier Grad. Die Tiefstwerte liegen bei null bis drei Grad, in den höheren Lagen bis zu minus drei Grad.

Auch der Sonntag bleibt stark bewölkt mit gelegentlichem leichten Regen, in den höheren Lagen teilweise Schnee. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen drei und sechs Grad, in den höheren Lagen zwischen null und drei Grad. Die Tiefstwerte liegen zwischen null und drei Grad, in den höheren Lagen bis zu minus drei Grad. Auch die Nacht zum Montag und der Anfang der kommenden Woche bleiben stark bewölkt mit leichtem Regen oder Sprühregen.