Bei einem schweren Auffahrunfall ist der Fahrer eines Sattelzugs tödlich verunglückt. Die A9 in Richtung München wurde aufgrund von Bergungsarbeiten gesperrt.

Bei einem schweren Auffahrunfall auf der A9 zwischen Weißenfels und Naumburg ist der Fahrer eines Sattelzugs gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, ist die A9 in Fahrtrichtung München nach dem Unfall derzeit noch gesperrt.

Sattelzugfahrer in Sachsen-Anhalt tödlich verunglückt

Nach ersten Erkenntnissen war der Sattelzugfahrer in der Nacht zum Dienstag auf einen Schilderwagen aufgefahren, der einen beschädigten Schwerlasttransport absicherte. Dabei wurde der Schilderwagen in die Böschung gedrückt. Der Sattelzugfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Nach Angaben der Polizei am Dienstagmorgen dauern die Bergungsarbeiten durch die Feuerwehr derzeit noch an.