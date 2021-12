Sachsen-Anhalt zu Weihnachten «überzuckert» - Sonntag Sonne

Zu Weihnachten hat Sachsen-Anhalt etwas Schnee abbekommen. Die Landschaft sei «leicht überzuckert», sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig am Samstag. Am meisten Schnee gebe es am Nordrand des Harzes, in Wernigerode seien es vier Zentimeter gewesen, auf dem Brocken nur zwei. In der Nacht zum Sonntag werde es beißend kalt mit um minus 15 Grad. Am Sonntag erwarte die Sachsen-Anhalter dann ganztägig Sonnenschein bei noch kalten Temperaturen. Am Montag setze Erwärmung ein, Dienstag könnten 5 bis 10 Grad erreicht werden. Es zeichne sich ein milder Jahreswechsel ab.

