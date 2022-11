Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat seinen Winterfahrplan bekannt gegeben. Dabei wird das Team von Christian Titz am 12. Dezember zur Leistungsdiagnostik wieder zusammenkommen, am Tag darauf ist der öffentliche Trainingsauftakt angesetzt. Nach der Weihnachtspause vom 24. Dezember bis 1. Januar reisen die Elbestädter vom 4. Januar bis 14. Januar für ein Trainingslager in die Türkei.