Der Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat Mittelfeldspieler Jonah Fabisch verpflichtet. Das teilte der Club am Donnerstag mit. Der 21-Jährige vom Hamburger SV II wurde in Kenia geboren und kam 2012 ins HSV-Nachwuchsleistungszentrum. Dort durchlief er sämtliche Nachwuchsteams der Hanseaten. Im Sommer 2020 gelang der Sprung in den Männerbereich. Ein Jahr später bestritt er in der WM-Qualifikation für Simbabwe, dem Heimatland seiner Mutter, beim 1:1 gegen Äthiopien sein erstes A-Länderspiel.

"Auch Jonah passt in unser Raster, jungen und talentierten Spielern die Möglichkeit zu geben, den nächsten Karriereschritt mit uns aus der Regionalliga in die 2. Bundesliga zu gehen. Er ist technisch versiert und auf den Mittelfeldpositionen variabel einsetzbar", sagte Sport-Geschäftsführer Otmar Schork. Cheftrainer Christian Titz kennt das Talent noch aus seinen HSV-Zeiten: "Jonah ist ein junger, entwicklungsfähiger und spielintelligenter Spieler, den ich bereits in jungen Jahren kennengelernt habe."

FCM-Mitteilung