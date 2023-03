Der 1. FC Magdeburg hat mit einem Sieg im Aufsteigerduell seinen Heimfluch beendet. Gegen den 1. FC Kaiserslautern gewannen die Elbestädter am Freitagabend vor 24 528 Zuschauern mit 2:0 (1:0) und holten den ersten Heimsieg seit dem zehnten Spieltag. Moritz Kwarteng (41. Minute) brachte den FCM mit seinem achten Saisontor in Front, der eingewechselte Tatsuya Ito (65.) markierte den Endstand. Mit dem ersten Heimsieg seit Oktober 2022 verbessert sich Magdeburg auf den elften Tabellenrang, hat nun sieben Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz. Für Kaiserslautern war es die dritte Auswärtsniederlage in Serie.