Nach der fünften Niederlage im siebten Ligaspiel war Magdeburgs Christian Titz sichtlich genervt. Diesmal hatte er eine gute Partie seiner Manschaft gesehen und sah sich von Fehlentscheidungen um den Lohn gebracht.

Fünf Niederlagen in sieben Partien sind nicht der Saisonstart, den sich die Verantwortlichen beim 1. FC Magdeburg ausgemalt hatten. Beim alten und neuen Spitzenreiter in Paderborn unterlagen die Elbestädter, die nach der Gelb-Roten Karte von Jamie Lawrence (40. Minute) in Unterzahl spielen mussten, am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga mit 0:1 (0:0). Marvin Pieringer erzielte den Treffer des Tages für die Paderborner (79.). Mit nur vier Punkten aus sieben Partien rangiert der FCM derzeit auf Rang 17.

Danach war Trainer Christian Titz vor allem auf den Videoschiedsrichter nicht gut zu sprechen. "Ich habe mich nach dem Aufstieg gefreut, dass wir einen VAR haben und den Fußball gerechter machen. Es ist jetzt das dritte Spiel, wo wir nicht über die individuellen Fehler auf der anderen Seite reden, die einfach nicht gepfiffen werden. Und das ist in dem Fall ungerecht und es ist spielentscheidend", erklärte Titz auf der Pressekonferenz.

Im Anschluss listete der Fußball-Lehrer zwei Szenen auf, in denen Luca Schuler (26. Minute/31.) zu Fall gebracht wurde, sowie eine weitere, in der Marcel Hoffmeier (28.) nach bereits ausgeführtem Abschlag den Ball noch einmal mit der Hand stoppte und ihn dann wieder ins Spiel brachte. In allen drei Szenen hätte es Elfmeter geben müssen, so Titz, schränkte aber bei der zweiten Szene gegen Schuler ein: "Ich habe kein Bild gesehen zur Abseitsstellung. Elfmeter war es, wenn es kein Abseits war."

In der Tat ergab die kalibrierte Linie später, dass Schuler in der angesprochenen Situation im Abseits stand. Dass Schiedsrichter Sven Waschitzki-Günther allerdings auf Weiterspielen entschieden hatte, bleibt unverständlich. Beim Abschlag gingen Schiedsrichter wie VAR offenbar davon aus, dass der Torwart den Abschlag nicht ausführen wollte und nur der ausführende Spieler gewechselt wurde. Für den FCM auch deshalb ärgerlich, weil hieraus die erste Gelbe Karte für den später heruntergestellten Lawrence entstand.

Bei allem Ärger über die in seinen Augen ungerechte Behandlung fand Titz die Zeit, die eigentlich gute Leistung seines Teams zu würdigen. "Meine Mannschaft spielt eine echt gute Halbzeit. Wir kontrollieren das Spiel und spielen uns drei klare Möglichkeiten heraus", lobte der Trainer.

Die Magdeburger tun gut daran, sich an dieser ersten Halbzeit zu orientieren und dort anzusetzen. Tatsächlich hatte der SCP nur eine Abschlussgelegenheit in den ersten 45 Minuten, weil der FCM wie in Kaiserslautern den Gegner erst weiter hinten aufnahm, die Pressinglinie zurückzog. Auch das Angriffsspiel mit Schuler ist vielversprechend. Gegen Tabellennachbar Greuther Fürth sind am kommenden Sonntag drei Punkte Pflicht, wenn der Kontakt nach oben nicht abreißen soll.

