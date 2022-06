Der 1. FC Magdeburg hat den ivorischen Junioren-Nationalspieler Silas Gnaka verpflichtet. Der 23 Jahre alte Defensivspieler wechselt von KAS Eupen aus der ersten belgischen Fußball-Liga zum Rückkehrer in die 2. Bundesliga. Angaben zur Vertragslaufzeit machten die Magdeburger in ihrer Mitteilung am Montag nicht. «Wir sind froh, einen so schnellen und spielstarkenSpieler im Team zu haben», sagte Trainer Christian Titz. Gnaka könne defensiv sowohl innen als auch außen spielen.