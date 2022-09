Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg hat nach dem Fehlstart und dem Transferschluss die vereinslosen Spieler Cristiano Piccini und Herbert Bockhorn verpflichtet. Das teilte der FCM am Dienstag mit. Der 29-jährige Italiener Piccini stand bis Mitte Juli beim serbischen Club Roter Stern Belgrad unter Vertrag. Der Defensivspieler kann in der Innenverteidigung und auf der rechten Seite spielen. Der 27-jährige Rechtsverteidiger Bochhorn, der in Uganda geboren wurde und frühzeitig mit seiner Familie nach Schleswig-Holstein zog, stand bis Ende der vergangenen Saison beim Erstligisten VfL Bochum unter Vertrag.