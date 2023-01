Trainer-Rückkehrer Pavel Dotchev ist im ersten Pflichtspiel seiner dritten Amtszeit bei Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue ein Auftakt nach Maß gelungen. Die abstiegsbedrohte Mannschaft des 57-Jährigen gewann am Montag zum Abschluss des 18. Spieltages 2:1 (1:1) beim FC Ingolstadt und steht nur noch aufgrund der schlechteren Tordifferenz auf einem Abstiegsplatz. Justin Butler (9. Minute) brachte Ingolstadt in Führung, Antonio Jonjic (45.+1) glich aus. Die Entscheidung gelang Dimitrij Nazarov (67.) per Foulelfmeter.