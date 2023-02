Das Debüt von Ronny Thielemann als Cheftrainer im deutschen Profi-Fußball ist misslungen. Am Samstag unterlag sein FSV Zwickau im Kellerduell der 3. Liga bei der SpVgg Bayreuth mit 3:5 (1:1). Markus Ziereis hatte die Gastgeber vor 4770 Zuschauern nach 33 Minuten in Führung gebracht. Dominic Baumann sorgte per Kopf im Gegenzug für den Ausgleich. Eroll Zejnullahu (58. Minute) erzielte für Bayreuth das 2:1, Christoph Fenninger (70.) und Luke Hemmerich (80.) legten nach. Baumann (83.) und Jan-Marc Schneider (85.) machten die Partie nochmal spannend, ehe Felix Weber (88.) für den Endstand sorgte. Zwickaus Juan Nicolas Carrera sah in der 87. Minute die Gelb-Rote-Karte.