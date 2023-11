Der Hallesche FC hat durch seinen vierten Saisonsieg die Abstiegszone der 3. Fußball-Liga verlassen. Die Schützlinge von Trainer Sreto Ristic gewannen am Sonntag ihr Heimspiel gegen den Tabellenachten Viktoria Köln mit 2:1 (0:1). Die Gäste gingen durch Luca Marseiler in der 36. Minute mit 1:0 in Führung. Durch die Treffer von Erich Berko (64.) und Julian Eitschberger (75.) drehten die Hausherren vor 6187 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion die Partie.