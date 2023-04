Die Erfolgsserie des Halleschen FC ist gerissen. Im elften Spiel unter Trainer Sreto Ristic kassierten die Saalestädter ihre erste Niederlage. Der HFC verlor am Freitagabend 0:1 (0:1) daheim gegen den VfL Osnabrück. Vor 10.271 Zuschauern erzielte Ba-Muaka Simakal (27. Minute) den Treffer für die Gäste, die zunächst auf den vierten Platz kletterten. Der HFC dagegen bleibt auf dem 16. Rang. Den Abstand zur Abstiegszone konnte Halle nicht vergrößern.

Die Erfolgsserie des Halleschen FC ist gerissen. Im elften Spiel unter Trainer Sreto Ristic kassierten die Saalestädter ihre erste Niederlage. Der HFC verlor am Freitagabend 0:1 (0:1) daheim gegen den VfL Osnabrück. Vor 10.271 Zuschauern erzielte Ba-Muaka Simakal (27. Minute) den Treffer für die Gäste, die zunächst auf den vierten Platz kletterten. Der HFC dagegen bleibt auf dem 16. Rang. Den Abstand zur Abstiegszone konnte Halle nicht vergrößern.

Die Gastgeber starteten selbstbewusst und couragiert. Trotz ihrer optischen Überlegenheit waren die Hallenser nicht zwingend genug. Die beste Gelegenheit hatte Aljaz Casar (14.), dessen abgefälschter Schuss nur knapp am Osnabrücker Kasten vorbeiging. Die Gäste konzentrierten sich zunächst ausschließlich auf die Absicherung ihres eigenen Strafraums, nutzten aber ihren ersten gefährlichen Angriff zur Führung. Nach Ablage von Erik Engelhardt ließ Simakala mit seinem Flachschuss aus zwölf Metern ins lange Eck HFC-Schlussmann Felix Gebhardt keine Chance. Niklas Kreuzers (42.) Versuch auf der Gegenseite parierte Philipp Kühn sicher.

Die Gastgeber kamen zwar elanvoll aus den Kabinen, rannten aber ideenlos an. Außerdem fehlte den Hausherren gegen die kompakt stehenden Gäste die Durchschlagskraft. Erst in den letzten zehn Minuten nahm die Partie, die lange Zeit sich zwischen den Strafräumen abspielte, Fahrt auf. Timur Gayret (81.) hatte den Ausgleich auf dem Kopf, setzte den Ball aber neben den Pfosten. Im Gegenzug scheiterte Omar Traore (82.) an Gebhardt. Den Nachschuss setzte Henry Rorig an den Pfosten. Nur eine Minute darauf scheiterte Gayret aus spitzem Winkel an Kühn.

