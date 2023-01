Nach dem Rückzug von Sportdirektor Ralf Minge muss sich der Fußball-Drittligist Hallescher FC auch einen neuen Präsidenten suchen. Jens Rauschenbach kündigte auf der Mitgliederversammlung am Sonntag völlig überraschend seinen Rücktritt zum Saisonende an. Konkrete Gründe führte der Unternehmer dafür nicht an. Ein Club-Sprecher sagte der dpa, dass noch unklar sei, wie ein Nachfolger für Rauschenbach gefunden werden soll. Eine Möglichkeit wäre eine außerordentliche Mitgliederversammlung im Mai. Rauschenbach ist seit über fünf Jahren Präsident des HFC und war angetreten, um den Verein in die 2. Bundesliga zu führen. Momentan kämpft der Club gegen den Abstieg.

Bereits zu Beginn der Woche war die Trennung von Sportchef Ralf Minge publik geworden. Der 62-Jährige legt sein Amt Ende März nieder und begründete dies mit nicht erreichten Zielen in seiner anderthalbjährigen Zeit in Halle. Was Minge künftig macht, ist aktuell offen. Kontakt zu Ex-Club Dynamo Dresden gibt es nach eigener Aussage nicht.

