Stefan Kutschke sieht die Aussprachen in der Winterpause als Faktor für die Erfolgsserie von Fußball-Drittligist Dynamo Dresden. "Wir haben zu Recht in der Hinrunde auf die Fresse bekommen, intern wie öffentlich. Dann kam die lange Winterpause, wir haben vieles aufgearbeitet und ein bisschen was verändert", sagte der Stürmer nach dem 1:1 bei der SV Elversberg bei "MagentaSport". Kutschke traf dort zur Führung, sein viertes Tor im siebten Spiel in diesem Jahr.