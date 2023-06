Der FC Erzgebirge Aue hat zum Trainingsstart einen weiteren Neuzugang vorgestellt. Der Fußball-Drittligist hat Stürmer Steffen Meuer für ein Jahr unter Vertrag genommen. Der 23-Jährige war zuletzt für die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach in der Regionalliga aktiv und erzielte in den beiden vergangenen Spielzeiten 19 Tore. Im Angriff hatte sich Aue zuvor mit Marcel Bär und Sean Seitz verstärkt.

"Steffen hat in den vergangenen Jahren stets seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt, und wir trauen ihm zu, diese auch in der 3. Liga nachzuweisen. Mit seiner Zielstrebigkeit und seinem sehr guten Torabschluss wird er unser Spiel in der Offensive bereichern", sagte Sportchef Matthias Heidrich am Montag.

