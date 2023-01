Der FSV Zwickau verstärkt im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga die Defensive. Vom Zweitligisten Holstein Kiel leihen die "Schwäne" den 20-jährigen Nico Carrera aus, wie der FSV am Donnerstag mitteilte. Der Innenverteidiger mit amerikanischen und mexikanischen Wurzeln erhält einen Vertrag bis Saisonende.

"Nach der Verletzung von Filip Kusic war es wichtig, dass wir einen weiteren gelernten Innenverteidiger dazu bekommen. Nico stand bei Holstein Kiel komplett im Profikader und absolvierte in der Regionalliga-Mannschaft alle Spiele, sodass er auch einen Spielrhythmus mitbringt", sagte FSV-Sportchef Toni Wachsmuth.

Carrera stieß 2019 zur Kieler U19 und arbeitete sich über die Regionalliga-Mannschaft zum Profikader hoch. In der vergangenen Spielzeit gab Carrera sein Debüt in der zweiten Liga. Der Abwehrspieler besitzt in Kiel einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

