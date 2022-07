Der Hallesche FC hat ein Testspiel gegen die U23 von Hertha BSC verloren. Der Fußball-Drittligist unterlag am Samstag in Eisdorf dem Regionalligisten mit 1:3 (1:3). Zwar konnte Tunay Deniz per Strafstoß (8. Minute) nach Foul an Sebastian Müller die frühe Hertha-Führung durch McMoordy King Hüther (4.) ausgleichen. Doch die Gäste gingen durch Nader El-Jindaoui (12.) erneut in Führung, ehe die Berliner noch in Halbzeit eins durch Ensar Aksakal (24.) den Endstand markierten.