Wenn Ärztinnen und Ärzte in den Ruhestand gehen, wird Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Sachsen-Anhalt zufolge die Nachfolgersuche für die Praxen zunehmend schwierig. Nachbesetzungen gelängen häufiger nicht, teilte die KV am Montag in Magdeburg mit. Vor allem die hausärztliche Versorgung sei betroffen, aber auch Dermatologen und Augenärzte fehlten. Gut ein Drittel der Vertragsärzte sei 60 Jahre oder älter und gehe in absehbarer Zeit in den Ruhestand.