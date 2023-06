In Sachsen-Anhalt wird deutlich weniger geschlachtet. Im vergangenen Jahr habe die Zahl der gewerblichen Schlachtungen von Schweinen, Rindern, Schafen, Ziegen und Pferden bei 3,46 Millionen gelegen, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Halle mit. Das sei rund ein Viertel weniger gewesen als im Jahr 2021. Hauptsächlich seien im Land Schweine geschlachtet worden - es waren 3,45 Millionen Tiere und damit 1,12 Millionen weniger als noch 2021.