In Sachsen-Anhalt ist die Getreideernte in vollem Gange. Einige Betriebe haben mittlerweile auch mit der Ernte von Weizen gestartet, typischerweise auf den weniger starken Böden, wie der Bauernverband Sachsen-Anhalt am Mittwoch mitteilte. Die ersten Erträge liegen dort den Angaben zufolge rund 10 Dezitonnen pro Hektar unter den ohnehin schon schlechten Erwartungen. Die kommenden Wochen würden zeigen, ob die Erträge auf den stärkeren Böden höher sind. Daher bestehe noch Hoffnung, dass das Endergebnis der diesjährigen Ernte im Winterweizen über den ersten Zahlen liegen werde, sagte ein Verbandssprecher.