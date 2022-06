Mit einem «Tag des offenen Hofes» haben Landwirte in Sachsen-Anhalt an die Menschen appelliert, mit dem Kauf regionaler Produkte die Betriebe zu unterstützen. In der Corona-Krise habe sich gezeigt, wie wichtig es sei, vor Ort zu produzieren, um die Bevölkerung verlässlich mit Lebensmitteln zu versorgen, teilte ein Sprecher des Landesbauernverbandes am Samstag mit. Zur zentralen Eröffnung des Hof-Tages in Sachsen-Anhalt kamen in Stendal rund 1000 Menschen.