Die Ernte einzelner Getreidearten in Sachsen-Anhalt wird Schätzungen zufolge kleiner ausfallen als im Vorjahr. Wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte, liegt beispielsweise die Erntemenge des Winterweizens um 0,8 Prozent unter der des Vorjahres und um 2,4 Prozent unter dem langfristigen Durchschnitt. Auch bei Brotgetreide - also Weizen und Winterroggen - sei ein Rückgang zu verzeichnen. Bei Futtergetreide habe die Erntemenge hingegen im Vergleich zu 2022 um 4,7 Prozent zugelegt.