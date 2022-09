Die Zwiebel ist in Sachsen-Anhalt das Gemüse mit der größten Anbaufläche. Auf rund 1100 von insgesamt etwa 4200 Hektar für den Gemüseanbau wird sie angebaut, wie das Statistische Landesamt in Halle am Montag mitteilte. Auf dem zweiten Rang folgt die Möhre mit etwa 1000 Hektar.