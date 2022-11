Bei einem bundesweiten Aktionstag wollen auch Landwirtinnen und Landwirte aus Sachsen-Anhalt auf Probleme bei der Verpachtung von Nutzflächen aufmerksam machen. Mit Bannern, Traktoren und Schubkarren wollen sie auf eine transparente, faire und gemeinwohlorientierte Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen der öffentlichen Hand demonstrieren, wie die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) als Initiatorin mitteilte.

Die Bauern beklagen, dass Flächen der öffentlichen Hand zumeist an den Meistbietenden verpachtet würden. So werden aus ihrer Sicht systematisch Holdings und Agrarinvestoren gestärkt und bäuerliche Betriebe benachteiligt. Pachtpreise seien für Bauern relevant, weil sie deutschlandweit nur etwa 40 Prozent ihrer bewirtschafteten Flächen selbst besäßen. Pachtpreise und auch Kaufpreise sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.

Aktionen mit Redebeiträgen sind nach Angaben der Initiatoren in Magdeburg, Halle, Merseburg und Naumburg geplant. Die Forderungen sollen an Kommunalpolitiker übergeben werden, in Magdeburg an Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos).

