In Letzlingen im Altmarkkreis Salzwedel ist es zum Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Das Dachgeschoss sei vollständig abgebrannt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Da die junge Familie, die das Haus bewohne, nicht zu Hause gewesen sei, habe es keine Verletzten gegeben. Die Feuerwehr bekam das Feuer am Samstag dank des Einsatzes von zehn Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften in den Griff und verhinderte das vollständige Abbrennen des Gebäudes. Die Brandursache war zunächst unbekannt und sollte ermittelt werden.