Der Altmarkkreis Salzwedel gibt in einer Ausstellung einen Überblick über die vielfältigen Arbeiten in seinem Künstler- und Stipendiatenhaus. Nach der Eröffnung der Plakatausstellung "StipendiatenART" am Donnerstag im Foyer der Kreisverwaltung in Salzwedel können die Gäste auf noch unbestimmte Zeit das Kunstschaffen aus mehr als zwei Jahrzehnten ansehen. Die Schau ist den Angaben zufolge eine "Zeitreise des Wirkens von Stipendiatinnen und Stipendiaten", die bisher in dem Fachwerkhaus im historischen Stadtkern gelebt und gearbeitet haben. Die Reihe "StipendiatenART" wird seit 2011 mit dem Danneil-Museum umgesetzt.